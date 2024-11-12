مروان بابلو يقدم أغانيه مع أوركسترا القاهرة السيمفوني في هذا الموعد

كتب-مصطفى حمزة:

تعاقد مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، على تقديم حفل غنائي، في المتحف المصري الكبير، في ديسمبر المقبل.

ويقدم بابلو الحفل، للمرة الأولى بمشاركة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك يوم 7 ديسمبر المقبل.

وتتراوح أسعار الحفل تذاكره بين 700، و 800 جنيه.

مروان بابلو، كان قد طرح في أغسطس الماضي، أغنية بعنوان "ديفو"، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، وحققت ما يزيد عن 2 مليون مشاهدة.

مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، كان قد طرح سلسلة أغاني، تحت عنوان "المبدأ"، وحملت عناوين فرعية، منها، "ضحية" و "أمان"، وحملت كلماتها والفيديوهات الخاصة بها، إدانة قوية للصمت العالمي، على الهجمات التي شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي، على أهالي غزة.