بسبب فستانها.. آيتن عامر تتصدر تريند "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة آيتن عامر محرك البحث "جوجل"، وذلك عقب خضوعها لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت آيتن، الصور التي ظهرت خلالها مرتدية "فستان قصير"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله" ، "فراشة" ، "أحلى آيتن" ، "تحفة بجد" ، "يا جماله" ، "الجمال" ، "القمر".

يذكر أن، آيتن عامر تشارك في دراما رمضان 2025 بالجزء الثاني من مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال.

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