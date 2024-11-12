"بكلمات مؤثرة".. محمد محمود عبد العزيز يحيي ذكرى وفاة والده

كتبت- نوران أسامة:

أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز، الذكرى الثامنة لوفاة والده الفنان محمود عبد العزيز.

ونشر محمد، صورة لوالده عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وحشتني، جيت لحضرتك بدري المرادي عشان عيد ميلاد تمارا هانم حفيدتك بكرة إن شاء الله وأنا متأكد إن حضرتك هتبقى موجود معانا، الغريب إن المرادي لاقيت حد مستنيني وبيسأل عليا بقاله يومين، عارف طلع مين؟، الراجل اللي اتكلمت عليه فى برنامج صاحبة السعادة اللي جالي وأنا بصور في بورسعيد، وادانى مصحف عشان اقرأ منه لحضرتك، طلع اسمه عم إبراهيم من بورسعيد جه لحضرتك مخصوص، وفضل مستنيني علشان كان جايب هدية عشان عيد ميلاد تمارا، هستأذن حضرتك هنزل صورتي معاه علشان أشكره على ذوقه".

وتابع: "إحنا عايشين بحسك يا حاج، وهنفضل كده إحنا و ولادنا وولاد ولادنا، أسألكم الفاتحة و الدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

وتوفي الفنان محمود عبدالعزيز فى 12 نوفمبر 2016 بعد مروره بأزمة صحية عن عمر يناهز الـ 70 عاما.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز، مسلسل "برغم القانون"، بطولة إيمان العاصي، وليد فواز، هاني عادل، محمد القس، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر، تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبدالسلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز.

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