وفاة ابنة الشاعر مصطفى حدوتة بعد شهر في الحضانة

كتب- محمد فتحي:

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، نجلة الشاعر مصطفى حدوته، بعد تعرضها لوعكة صحية الفترة الماضية.

وأعلن الشاعر مصطفى حدوتة، عن وفاة ابنته الرضيعة "قمر"، التي سبق ونشر صورتها في الحضانة منذ شهر تقريبا، إذ كتب على الصورة: "لا نملك إلا الدعاء".

يذكر أن آخر أعمال الشاعر مصطفى حدوتة، هي: "أغنية الزين" التي طرحها الفنان "أحمد سعد، والشاب خالد"، إذ كانت من كلمات مصطفى حدوتة وعبدو سعود، وميكس أمير محروس.

وتعاون الشاعر مصطفى حدوتة، مع عمرو دياب، في أغنية "ياقمر"، إذ يأتى التعاون بعد تقديمه عددًا من أغاني المهرجانات الناجحة الفترة الأخيرة.

وقدم حدوتة أغاني للفنان محمد رمضان، أبرزها "ملك السهر، وخمسة كل خميس"، إذ أنه مؤلف أغنية "مخاصماك" للفنانة نوال.