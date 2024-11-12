"الله يرحمك يا أبو الرجولة".. كريم محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى وفاة والده

كتب - معتز عباس:

أحيا الفنان كريم محمود عبدالعزيز الذكرى السنوية الثامنة لوفاة والدها النجم الراحل محمود عبد العزيز.

ونشر كريم صورة لوالده عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "٨ سنين على أكتر يوم فارق في حياتي، الله يرحمك يا أبو الرجولة كلها".

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وتوفي الفنان محمود عبدالعزيز فى 12 نوفمبر 2016 متأثرا بأزمة صحية عن عمر يناهز الـ 70 عاما.

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم محمود عبدالعزيز الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي، الذي عُرض مؤخرًا على منصة "شاهد"

وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم أبرزهم: مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، أحمد بدير، سامي مغاوري، المسلسل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

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