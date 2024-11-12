"قولتلهم أنا عندي بنات".. محمد التاجي يكشف أسباب اعتذاره عن فيلم "عمارة يعقوبيان"

كتب - معتز عباس:

حلَّ الفنان محمد التاجي، ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس"، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، على فضائية الحياة.

وكشف محمد التاجي عن كواليس اعتذاره عن المشاركة في فيلم "عمارة يعقوبيان"، قائلًا: "اعتذرت عن عمارة يعقوبيان، أنا عندي بنات أنا مقدرش أمثل هذا الدور، لأني كان ليا تجربة قبل كده مع المخرج سمير سيف في فيلم "ديل السمكة".

وأضاف: "أنا كنت ضيف شرف وقالولي هتمثل دور راجل مش عارف يعمل خلوة شرعية مع مراته بسبب العيال، وبياخد مراته عنده أخته ويتفرغ ليها، ويجي كشاف النور ويعكنن عليهم ويفضل يخبط على الباب ويستخبى ويجري".

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وأكمل: "عادل إمام زعل مني بسبب فيلم النوم في العسل، كنت بصور وقتها مسلسلين واحد تصويره بيبدأ من الصبح لبعد الضهر، وبعدين أخلص وأروح تصوير مسلسل يا عزيزي كلنا لصوص من بعد الضهر لـ 4 الفجر، كلموني قالولي بعد بكرة تيجي تصور فيلم النوم في العسل، قولتلهم لا مش هينفع، الله يرحمه وحيد حامد زعل وعادل إمام زعل".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان محمد التاجي كانت بمسلسل "العتاولة" الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي 2024.

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