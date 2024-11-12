ملك زاهر تشارك متابعيها أحدث ظهور بـإطلالة "كاجوال".. وشقيقتها تعلق
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كتب - معتز عباس:
شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، على السوشيال ميديا.
ونشرت ملك، مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة "كاجوال"، مرتدية بنطال جينز و"قميص" مفتوح.
ونالت الصورة استحسان شقيقتها ليلى زاهر، التي علقت: "ملوكي الشقية".
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يذكر أن الفنانة ملك زاهر شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "محارب"، بطولة: حسن الرداد، ماجد المصري، تامر عبدالمنعم، نرمين الفقي، محمود عمرو ياسين.
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