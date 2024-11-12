حدث بالفن| أصالة مع حفيدتها و"خطوبة" أحمد داش وتحسن حالة محيي إسماعيل الصحية
12:01 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
إعداد- منى الموجي:
نشر موقع مصراوي يوم الاثنين 11 نوفمبر عددا من الأخبار والموضوعات الفنية المتنوعة، بينها: محمد هنيدي يكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بمسلسله الرمضاني في 2025، أصالة مع حفيدتها في أحدث ظهور، مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن عن تكريم منى زكي في دورته الرابعة ويكشف عن اختيار "ضي" ليكون فيلم الافتتاح، وغيرها من الموضوعات الهامة، التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية..
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