بحضور أشرف زكي ومحمد سلام.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والدة الفنان أحمد محارب

كتب - معتز عباس:

استقبل الفنان أحمد محارب، اليوم الإثنين، العزاء في والدته حاليًا بمسجد أسد ابن الفرات بشارع التحرير في الدقي، بعد تشييع جثمانها في مقابر العائلة بمنطقة عين شمس.

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في والدة أحمد محارب، التي وفاتها المنية أمس الأحد، ومن بينهم، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الفنان محمد سلام، الفنان أحمد داوود، الفنانة سارة سلامة، الفنان محمد أوتاكا، الفنان أحمد سلطان، وغيرهم.

وكان الفنان أحمد محارب الشهير بـ "دوجلاس"، أعلن وفاة والدته أمس الأحد.

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة والدفنة في مقابر العائلة "مقابر كفر فاروق" بعين شمس شارع إبراهيم عبد الرازق".

وأضاف: "ادعولها بالرحمة والعفو والمغفرة، صلاة الجنازة عقب صلاة العشاء بمسجد فاطمة الزهراء".

يذكر أن، أحمد محارب شارك في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "أشغال شقة" من بطولة هشام ماجد، شيرين، سلوى محمد على، مصطفى غريب، وآخرين، وإخراج خالد دياب.

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