أصالة تنشر صورًا لها مع حفيدتها من افتتاح عيادة ابنتها شام الذهبي في دبي (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة أصالة نصري متابعيها وجمهورها أحدث ظهور لها مع حفيدتها الصغيرة والتي تدعى جيهان.

ونشرت أصالة مجموعة صور لها مع حفيدتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من حفل افتتاح ابنتها شام الذهبي عيادتها الجديدة في مدينة دبي بالإمارات.

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ووجهت أصالة تهنئة لإبنتها، وكتبت: "هي كما أتمنى تعشق مات عمل مخلصة شغوفة طفله ذكيه طيبه، هي نتاج محبه جمعتنا أنتوا وأنا.. هيي المكموره اللي أنا عطيتها من اللي أنتوا عطيتوني ياه (تشجيع محبة اهتمام وثقة)، واليوم بنتكم شام عم تكبر بحلمها بفضل من الله وفضلكم عليا ، واللي زرعناه عم نحصده فخر ونجاح وطموح وإصرار رغم الظروف".

وأضافت: "مبروك علينا كلنا بداية مشوار جديد بدبي موطن الجمال موطن الأمل والفرح واللي قدر يكون لكلّ سكّانه وطن، مشوار جديد ياشامي كل شي حلو بتمنّى لك ياه وين مارحتي، وكل الإمتنان لـ أرضك الخصبة المروية بكل حب من قلبي لقلبك، كل صبيه بتستحق تبقى الأحلى ومعك الجمال إله طعم أصدق وأحلى".

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يذكر أن أصالة طرحت أغنية "بعض الأحيان" الفترة الماضية على موقع "يوتيوب"، من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد.

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