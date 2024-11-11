خلف كواليس "Arabs Got Talent".. أحدث ظهور لـ نجوى كرم بإطلالة جريئة

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كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة نجوى كرم متابعيها أحدث ظهور لها، من مشاركتها في برنامج "Arabs Got Talent".

ونشرت نجوى، مجموعة صور، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "إعادة زيارة المظهر الترويجي الثاني الشهير من Arabs Got Talent ".

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وتضم لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع كل من ناصر القصبي ونجوى كرم وباسم يوسف.

يذكر أن، برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع يعود بعد غياب، ليملأ قلوب الناس ترفيها وحماسا ومتعة.

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