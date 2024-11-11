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خلف كواليس "Arabs Got Talent".. أحدث ظهور لـ نجوى كرم بإطلالة جريئة

09:17 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نجوى كرم بمظهر جديد
  • عرض 5 صورة
    نجوى كرم بمظهر جديد
  • عرض 5 صورة
    نجوى كرم بمظهر جديد
  • عرض 5 صورة
    نجوى كرم بمظهر جديد
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كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة نجوى كرم متابعيها أحدث ظهور لها، من مشاركتها في برنامج "Arabs Got Talent".

ونشرت نجوى، مجموعة صور، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "إعادة زيارة المظهر الترويجي الثاني الشهير من Arabs Got Talent ".

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A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)

وتضم لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع كل من ناصر القصبي ونجوى كرم وباسم يوسف.

يذكر أن، برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع يعود بعد غياب، ليملأ قلوب الناس ترفيها وحماسا ومتعة.

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المطربة نجوى كرم انستجرام نجوى كرم كواليس Arabs Got Talent نجوى كرم بإطلالة جريئة
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