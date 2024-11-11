كندة علوش تنشر صورا رومانسية مع عمرو يوسف.. وهنا الزاهد تعلق: "الزوجين المفضلين لدي"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة كندة علوش متابعيها أحدث ظهور لها مع زوجها الفنان عمرو يوسف.

ونشرت كندة صورة لها مع عمرو يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "مع قلبي.. تصوير بوساطة هنا الزاهد".

من جانبها علقت هنا الزاهد وكتبت: "الزوجين المفضلين لدي في كل الأوقات، ربنا يبارك فيكم".

ونالت الصورة استحسان نجمات الفن، أبرزهم الفنانة درة، الفنانة إنجي المقدم، الفنانة رشا المهدي.

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يذكر أن كندة علوش، تحدثت ببرنامج "كلام نواعم" المذاع على قناة "إم بي سي" عن تعرضها لزيادة الوزن خلال فترة العلاج وما تبعها من "تنمر"، قائلة: "أنا لم تكن متأثرة بآراء الآخرين بقدر ما كانت منزعجة من تأثير الوزن الزائد على قدرتها على التفاعل مع أبنائها، مضيفة أنها أصبحت معتادة على التعليقات السلبية وتتجاهلها".

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