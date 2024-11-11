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كندة علوش تنشر صورا رومانسية مع عمرو يوسف.. وهنا الزاهد تعلق: "الزوجين المفضلين لدي"

08:46 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

كندة علوش وعمرو يوسف

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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة كندة علوش متابعيها أحدث ظهور لها مع زوجها الفنان عمرو يوسف.

ونشرت كندة صورة لها مع عمرو يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "مع قلبي.. تصوير بوساطة هنا الزاهد".

من جانبها علقت هنا الزاهد وكتبت: "الزوجين المفضلين لدي في كل الأوقات، ربنا يبارك فيكم".

ونالت الصورة استحسان نجمات الفن، أبرزهم الفنانة درة، الفنانة إنجي المقدم، الفنانة رشا المهدي.

يذكر أن كندة علوش، تحدثت ببرنامج "كلام نواعم" المذاع على قناة "إم بي سي" عن تعرضها لزيادة الوزن خلال فترة العلاج وما تبعها من "تنمر"، قائلة: "أنا لم تكن متأثرة بآراء الآخرين بقدر ما كانت منزعجة من تأثير الوزن الزائد على قدرتها على التفاعل مع أبنائها، مضيفة أنها أصبحت معتادة على التعليقات السلبية وتتجاهلها".

كندة علوش وعمرو يوسف

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