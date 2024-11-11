إيمي تنشر صورها لوالدها طلعت زكريا في شبابه وتعلق: "أحلى راجل في العالم"

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كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة إيمي رسالة خاصة لوالدها الراحل الفنان طلعت زكريا.

ونشرت إيمي صورة لوالدها أثناء شبابه عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ملامحك كلها منى يا دوب الاسم متغير، اللهم أجعل أبي في زمرة المتحابين في جنتك واجعل المسك ترابه والحرير فراشة، بابا حبيبى، أحلى راجل في العالم".

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يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة إيمي طلعت زكريا كانت بمسرحية "الصندوق الأحمر" بطولة الفنانة ليلى علوي وتم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية وحققت نجاحًا كبيرًا.

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