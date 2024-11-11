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إيمي تنشر صورها لوالدها طلعت زكريا في شبابه وتعلق: "أحلى راجل في العالم"

08:24 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
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    ايمي طلعت زكريا على انستجرام
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كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة إيمي رسالة خاصة لوالدها الراحل الفنان طلعت زكريا.

ونشرت إيمي صورة لوالدها أثناء شبابه عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ملامحك كلها منى يا دوب الاسم متغير، اللهم أجعل أبي في زمرة المتحابين في جنتك واجعل المسك ترابه والحرير فراشة، بابا حبيبى، أحلى راجل في العالم".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة إيمي طلعت زكريا كانت بمسرحية "الصندوق الأحمر" بطولة الفنانة ليلى علوي وتم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية وحققت نجاحًا كبيرًا.

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الفنانة إيمي طلعت زكريا انستجرام إيمي طلعت زكريا إيمي طلعت تنشر صوره لوالدها
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