مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكرم منى زكي وفيولا ديفيس في دورته الرابعة

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم الاثنين 11 نوفمبر، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة، عن المُكرَّمات اللاتي سيحتفي بهن خلال فعاليات المهرجان المُقرر إقامته في منطقة "البلد" جدة التاريخية بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024، تحت شعار "للسينما بيت جديد".

المهرجان يكرم النجمة المصرية الحائزة على العديد من الجوائز، منى زكي (رحلة 404)، في حفل افتتاح المهرجان، احتفاءً بإنجازاتها ومسيرتها المتميزة في السينما العربية والعالمية. كما سيُكرّم المهرجان، خلال حفل توزيع الجوائز، الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار، فيولا ديفيس (المرأة الملك، أسوار)، مُسلطًا الضوء على مسيرتها كممثلة ومنتجة وشريك مؤسس لشركة JVL Media، وهي شركة إنتاج وتوزيع إعلامي متكاملة الخدمات ودار نشر أسستها بالشراكة مع جوليوس تينون ولافيل لافيت. كما ستشارك JVL Media في برنامج جلسات سوق البحر الأحمر، حيث ستُسهم الشركة بخبرتها في استكشاف توجهات السرد القصصي، والتمويل، وربط الثقافات المتنوعة خارج نطاق الشاشة.

بدورها، سوف تستضيف سلسلة جلسات حوارية خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ضيوفًا مميزين من جميع أنحاء العالم لمشاركة رؤاهم عبر مناقشات هادفة حول أعمالهم وشغفهم وقصصهم. وستشارك كل من منى زكي وفيولا ديفيس في هذه الجلسات الحوارية.

من جانبها، أكدت جمانا راشد الراشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي؛ على التزام المهرجان بدعم الأصوات النسائية في عالم السينما قائلةً: "إنه لمن دواعي الفخر أن نستهل دورة هذا العام من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بتكريم سيدتين تُعتبران أيقونتين في الفن السابع، وهما منى زكي وفيولا ديفيس. فكلتاهما تجاوزتا كونهما فنانتين بارعتين، لتغدوان أيضًا ناشطتين ملتزمتين بقضايا إنسانية متنوعة تتجاوز حدود إبداعهما الفني. وإننا نتطلع بشغف إلى استقبالهما في جدة، للاحتفاء بإسهاماتهما الاستثنائية."

وقالت فيولا ديفيس: "يشرفني أن أحظى بهذا التكريم إلى جانب هذه المواهب الاستثنائية. بصفتي منتجة شغوفة تدعم تسليط الضوء على القصص الإنسانية المتنوعة، يسعدني رؤية العمل الذي يقوم به مهرجان البحر الأحمر لخلق منصة رائدة تركّز على التبادل الثقافي الهادف."

وقالت منى زكي: "أشعر بامتنان عميق لهذا التكريم من مهرجان البحر الأحمر. لقد تابعت عن كثب وأعجبت بالعديد من الإنجازات الثقافية، لا سيما في مجال السينما التي ظهرت في المملكة العربية السعودية، ومن خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي. وأتطلع قدماً إلى المشاركة في المهرجان والاحتفال بسحر صناعة الأفلام برفقة هذا الحشد الرائع من المواهب القادمة من جميع أنحاء العالم."

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة. كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.