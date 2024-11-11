أصالة تحضر افتتاح عيادة ابنتها شام الذهبي في دبي (فيديو وصور)

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة أصالة نصري، ابنتها شام الذهبي افتتاح عيادتها الجديدة في دبي الإماراتية.

واحتفلت اصالة بالغناء مع ابنتها شام واليوتيوبر بيسان إسماعيل بغناء أغنية "غلبان".

ونشرت شام الذهبي، مقطع فيديو من حضور أصالة افتتاح عيادتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وأضافت: "لا يمكن أن أكون أكثر امتنانًا لهذا اليوم، شكرًا لكل من حضر وشارك هذا اليوم المهم معنا! بداية الجمال العلمي في دبي، فليبدأ!".

وتلقت شام التهاني من نجمات الفن، أبرزهم الفنانة ياسمين صبري، التي علقت وكتبت: "تهانينا يا شام الجميلة أتطلع لزيارة قريبًا"، وكتبت المطربة بسمة بوسيل: "تهانينا يا شامو، دائما في القمة يارب"، وعلقت الإعلامية رضوى الشربيني، "دايما متألقة يا حبيبتي، مليون مبروك"، وأضافت الفنانة مي عمر: "أنتي رائع للغاية يا شامشومي".

يذكر أن أصالة طرحت أغنية "بعض الأحيان" الفترة الماضية على موقع "يوتيوب"، من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد.

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