هيدي كرم تؤدي تدريبات قاسية داخل الجيم وتعلق: "أنا اللي جبت ده كله لنفسي"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها، أحدث ظهور لها من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية "الجيم".

ونشرت هيدي، مقطع فيديو لها وهي تؤدي تدريبات قاسية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: لا ألم ولا راحة يا بيبي".

وتحدثت هيدي داخل الفيديو، قائلة: "أنا اللي جبت ده كله لنفسي".

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يذكر أن، هيدي كرم تشارك في بطولة مسلسل "وتر حساس" الذي يعرض خلال الأيام الجارية على شاشة قناة on، وتجسد من خلاله دور صديقة صبا مبارك التي تعمل في مركز التجميل التي تمتلكه "صبا".

مسلسل "وتر حساس" مكون من 45 حلقة وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

كما تشارك هيدي كرم بفيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، محمود البزاوي، خالد سرحان، والعمل من إخراج آيتن أمين.

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