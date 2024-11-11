إعلان

كيف علق الحلفاوي على مقارنة البعض لـ "عمر مرموش" بـ "محمد صلاح"؟

05:21 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

الفنان نبيل الحلفاوي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على محاولة بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، المقارنة بين عمر مرموش نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، ومحمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "فرحتنا وفخرنا بإنجازات مرموش الأخيرة لا يجب أن تقترن دوما بنظيرتها لدى صلاح".

وأضاف الحلفاوي: "لا أستريح للربط الدائم الذي قد يفتح لسيئي النية بابا لمقارنات بديلة لما فشلوا فيه سابقا".

يذكر أن، عمر مرموش يواصل تألقه وتسجيل الأهداف مع فريقه الألماني آينتراخت فرانكفورت، بعدما سجل هدفا في شباك شتوتجارت بالمباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من مصطفى كامل بشأن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى

عمر مرموش محمد صلاح نبيل الحلفاوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هيدي كرم تؤدي تدريبات قاسية داخل الجيم وتعلق: "أنا اللي جبت ده كله لنفسي"

إعلان

إعلان

منها الأهلي ومصر.. سعر الدولار يتراجع في 8 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين
الجرام يخسر 85 جنيها.. سعر الذهب اليوم يواصل الهبوط بحلول تعاملات المساء