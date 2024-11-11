كيف علق الحلفاوي على مقارنة البعض لـ "عمر مرموش" بـ "محمد صلاح"؟

كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على محاولة بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، المقارنة بين عمر مرموش نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، ومحمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "فرحتنا وفخرنا بإنجازات مرموش الأخيرة لا يجب أن تقترن دوما بنظيرتها لدى صلاح".

وأضاف الحلفاوي: "لا أستريح للربط الدائم الذي قد يفتح لسيئي النية بابا لمقارنات بديلة لما فشلوا فيه سابقا".

يذكر أن، عمر مرموش يواصل تألقه وتسجيل الأهداف مع فريقه الألماني آينتراخت فرانكفورت، بعدما سجل هدفا في شباك شتوتجارت بالمباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين.

فرحتنا وفخرنا بإنجازات مرموش الأخيرة لا يجب أن تقترن دوما بنظيرتها لدي صلاح.

لا أستريح للربط الدائم الذي قد يفتح لسيئي النية بابا لمقارنات بديلة لما فشلوا فيه سابقا. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) November 11, 2024

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