شقيق بلوجر شهيرة وهذه أبرز أعماله.. معلومات عن أحمد داش

كتبت- منال الجيوشي

احتفل الفنان أحمد داش منذ أسابيع، بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام

وانهالت التعليقات من نجوم الفن والجمهور على الصورة التي نشرها الفنان الشاب، بعد أسابيع من خطوبته

مصراوي يعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان أحمد داش:

- من مواليد القاهرة في ١٥ أكتوبر ٢٠٠٠، ويبلغ من العمر ٢٤ عاما

- بدأ مشواره أمام الكاميرا عن طريق الإعلانات في طفولته

- بعدها قدم أول أدواره السينمائية من خلال فيلم "لا مؤاخذة" مع المخرج عمرو سلامة، وكان يبلغ وقتها ١٤ عام

- شارك أحمد داش بعدها في عدد من المسلسلات أبرزها: (إمبراطورية ميم، سرايا عابدين، سقوط حر، سابع جار، طايع، ما وراء الطبيعة، نسل الأغراب)

- في السينما قدم داش: (أبو صدام، كازبلانكا، فوتو كوبي، اشتباك)

- من أشهر أدواره شخصية "سيف" والتي جسدها ضمن أحداث مسلسل "جعفر العمدة" وحقق نجاحا كبيرا وقتها

- شقيقته هي البلوجر الشهيرة دينا داش

- كان آخر أعماله مسلسل "مسار إجباري" الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي