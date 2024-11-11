صور جديدة من حفل خطوبة الفنان أحمد داش

كتب- هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة للفنان أحمد داش من حفل خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني.

وأعلن أحمد داش، اليوم الإثنين، خطوبته عبر حسابه على إنستجرام، ونشر صورة له مع خطيبته وحملت تعليقا بجانب إيموجي "قلب وخاتم"، قائلا: "الحمد لله".

أحمد داش لديه 24 عاما، إذ أنه من مواليد 15 أكتوبر 2000.

وبدأ بالتمثيل في الإعلانات عن طريق الفنانة مريم أبو عوف ثم لمع نجمه ببطولته لفيلم "لا مؤاخذة" من إخراج عمرو سلامة، وشارك بعدها في مسلسلات "إمبراطورية مين" و "سرايا عابدين".

وتعد آخر أعماله الفنية مسلسل "مسار إجباري" الذي عرض عام 2024، وخاض بطولته عصام عمر وصابرين وبسمة ورشدي الشامي ومي الغيطي.

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