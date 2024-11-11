نجوم الفن يوجهون رسائل تهنئة لـ أحمد داش بعد خطوبته

كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على توجيه رسائل تهنئة للفنان الشاب أحمد داش، بعد إعلان خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله".

وجاءت تعليقات النجوم كالتالي، فكتبت إيمان العاصي "مبروك مبروك مبروك، إيه اللذاذة دي بجد". وكتب أحمد فهيم "ألف مبروك يا حبيبي وربنا يفرح قلبك ويسعدك". وكتبت كندة علوش "مبروك". وكتب أحمد داوود "ألف مبروك يا أخويا". وكتبت مايان السيد وملك أحمد زاهر "مبروك". وكتبت أروى جودة "مبروك، ربنا يسعدكم ويحفظكم يا رب".

يذكر أن، أحمد داش لديه 24 عاما، إذ أنه من مواليد 15 أكتوبر 2000.

وبدأ بالتمثيل في الإعلانات عن طريق الفنانة مريم أبو عوف ثم لمع نجمه ببطولته لفيلم "لا مؤاخذة" من إخراج عمرو سلامة، وشارك بعدها في مسلسلات "إمبراطورية مين" و "سرايا عابدين".

وتعد آخر أعماله الفنية مسلسل "مسار إجباري" الذي عرض في دراما رمضان 2024، وخاض بطولته عصام عمر وصابرين وبسمة ورشدي الشامي ومي الغيطي.

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