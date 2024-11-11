كيف علق طارق الشناوي على فيلم"الهوى سلطان" وقصة اتهام مؤلفته بسرقة فكرته؟

كتب- هاني صابر:

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، رأيه بفيلم "الهوى سلطان" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، وأيضا قصة اتهام مؤلفة العمل بسرقة فكرته.

وكتب الشناوي، عبر حسابه على "فيسبوك": "مساء أمس شاهدت (الهوى سلطان ) في السينما القريبة من منزلي مع تتر النهاية استمعت إلى تصفيق الجمهور

وهو تعبير من النادر أن نجده في دار العر ض".

وتابع: "هبة يسري الكاتبة والمخرجة تملك أدواتها ولديها إيقاع خاص تلمحه في تتابع اللقطات، ويعلن عن نفسه أيضا في هارمونية أداء نجومها منة شلبي وأحمد داود وأحمد خالد صالح والشريط به جرعة مقننة ومحسوبة بدقة من الجرأة الاجتماعية في التناول على المستويين الفكري والتعبيري".

وأضاف طارق الشناوي: "فيلم أسعدني لأن به سينما وبه أيضا مغامرة إبداعية ، يكفي أن تتصدر التترات نجمة موهوبة مثل منة شلبي بينما مع الأسف تراجعت المرأة عن صدارة المشهد السينمائي، وهكذا وجدنا كاتبة تريد سرقة فرحة هبة يسري بادعاء يفتقر الى المنطق تماما.. تقول إنها أخذت منها فكرة الفيلم، سيموت هذا الإتهام مثل غيره وسوف ينتعش مع الزمن (الهوى سلطان)".

وكانت السيناريست رشا الجزار اتهمت هبة يسري مؤلفة ومخرجة فيلم "الهوى سلطان" بسرقة فكرته منها.

لمعرفة المزيد من التفاصيل بشأن أزمة هبة يسري مؤلفة ومخرجة فيلم الهوى سلطان والسيناريست رشا الجزار .. اضغط هنا

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، سوسن بدر، وخالد كمال، وآخرين، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

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