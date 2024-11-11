أحمد داش يعلن خطوبته.. وينشر صورة مع خطيبته

كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان الشاب أحمد داش، منذ قليل، عن خطوبته بفتاة من خارج الوسط الفني، وذلك بشكل مفاجئ.

ونشر داش، صورة له مع خطيبته، عبر حسابه على إنستجرام، وحملت تعليقا بجانب إيموجي "قلب وخاتم"، قائلا: "الحمد لله".

ويظهر من الصورة التي نشرها أحمد داش مع خطيبته أن حفل الخطوبة أقيم يوم 24 أكتوبر الماضي.

يذكر أن، أحمد داش لديه 24 عاما، إذ أنه من مواليد 15 أكتوبر 2000.

وبدأ بالتمثيل في الإعلانات عن طريق الفنانة مريم أبو عوف ثم لمع نجمه ببطولته لفيلم "لا مؤاخذة" من إخراج عمرو سلامة، وشارك بعدها في مسلسلات "إمبراطورية مين" و "سرايا عابدين".