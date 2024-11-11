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قبل عرضها بالسعودية.. أكرم حسني يروج لمسرحيته "ألف تيتة وتيتة"

03:14 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

مسرحية ألف تيتة وتيتة

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كتب- هاني صابر:

روج الفنان أكرم حسني، لمسرحيته الجديدة "ألف تيتة وتيتة" استعدادا لعرضها على مسرح محمد العلي بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر أكرم، بوستر المسرحية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف تيتة وتيتة على مسرح محمد العلي - الرياض، من ٢١ الى ٢٥ نوفمبر".

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، نشر أيضا البوستر الرسمي لمسرحية "ألف تيتة وتيتة" عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "المسرحية الكوميدية ألف تيتة وتيتة من بطولة الفنان أكرم حسني وبيومي فؤاد والفنانة ميرنا جميل ومجموعة من النجوم".

ويشارك في بطولة المسرحية عدد من نجوم الفن من بينهم أكرم حسني وبيومي فؤاد وميرنا جميل ومصطفى غريب وغادة طلعت، وآخرين.

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A post shared by Akram Hosny (@akramhosny)

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أكرم حسني مسرحية ألف تيتة وتيتة مسرح محمد العلي المملكة العربية السعودية
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