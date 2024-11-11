بـ "فستان قصير".. أحدث ظهور لـ آيتن عامر والجمهور يغازلها (صور)

كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالتها الجديدة التي خضعت لتصويرها مؤخرا.

ونشرت آيتن، الصور التي ظهرت خلالها مرتدية "فستان قصير"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله" ، "فراشة" ، "أحلى آيتن" ، "تحفة بجد" ، "يا جماله" ، "الجمال" ، "القمر".

يذكر أن، آيتن عامر تشارك في دراما رمضان 2025 بالجزء الثاني من مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من مصطفى كامل بشأن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى

كنزي دياب تُثير الجدل وتنشر صورة لوالدها ووالدتها زينة عاشور