ريهام عبدالغفور توجه رسالة رثاء لوالدها: "لقد أفسدت حياتي يا أبي"

كتبت - نوران أسامة:

وجهت الفنانة ريهام عبدالغفور، رسالة رثاء لوالدها الراحل الفنان أشرف عبدالغفور.

ونشرت ريهام، صورة لوالدها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لقد أفسدت حياتي يا أبي، فكلما قارنت رجلا بك، سقط من عيني! هدباء .. نزار القباني.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبي".

ورحل أشرف عبد الغفور عن عالمنا يوم 3 ديسمبر 2023 في حادث سير أليم، ومن أبرز أعماله الفنية "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين".

يذكر أن، ريهام عبدالغفور تنتظر عرض مسلسلها الجديد "كتالوج"، ويشاركها بطولته محمد فراج، وتارا عماد، وسماح أنور، وأحمد عصام السيد، ودنيا سامي، تأليف أحمد عبدالله ومن إخراج وليد الحلفاوي.

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