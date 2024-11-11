"كبلوه وقطعوا شرايين اليد".. نيازي مصطفى مخرج المغامرات الذي قتل في ظروف غامضة

كتب- مصطفى حمزة:

في عالم أفلام المغامرات، يتصدر اسم المخرج الراحل نيازي مصطفى، القائمة باعتباره من أبرز روادها، وبنفس الغموض الذي قدم به أفلامه، جاء سيناريو نهايته الغامضة

ومع حلول ذكرى مولد المخرج الراحل نيازي مصطفى، إذ ولد في مثل هذا اليوم 11نوفمبر، عام 1910، نرصد بعض تفاصيل مشواره.

وُلد نيازي مصطفى في 11 نوفمبر 1910 في محافظة أسيوط لأب كان من أعيان السودان وأم تركية.

درس نيازي، السينما في ألمانيا ثم عاد إلى مصر، وعمل مركّب أفلام في ستوديو مصر، ثم عمل مساعد مخرج مع الفنان يوسف وهبي.

- عام 1937، تولى إخراج أول أفلامه "سلامة في خير"

وتولى المخرج الراحل إلى جانب الإخراج كتابة السيناريوهات، وصنع المؤثرات البصرية في أفلام، ومنها: رصيف نمرة 5، أبو حديد، سر طاقية الإخفاء، عنتر بن شداد، لعبة الحب والجواز.

- مارس الإخراج في أفلام عربية وأجنبية، وقدم في السينما العراقية، فيلم "ابن المشرق" سنة 1949، وأخرج أول فيلم طويل سعودي "موعد مع المجهول " عام 1980، والفيلم التركي "شيطان البوسفور" وشارك في إخراج الفيلم الإيطالي " كيف سرقنا القنبلة الذرية "

قدم نيازي مصطفى خمسة أفلام لبنانية من إخراجه، وهي: (البدوية العاشقة، بنت عنتر، سارق الملايين، النصابين الثلاثة، عنتر يغزو الصحراء).

- وصل رصيد المخرج الراحل إلى 119 فيلم، وكان آخرها القرداتي عام 1987 .

تزوج نيازى مصطفى من الفنانة كوكا، وأصبحت بعد ذلك مساعدته وزميلته في قسم المونتاج بإستوديو مصر، واشتهرت بتقديم أدوار الفتاة البدوية في أفلامه، ومنها "عنترة بن شداد"، وتزوج الراحل أيضا من الراقصة نعمت مختار، ثم عاد مرة أخرى إلى كوكا بعد علمه بمرضها بالسرطان ليظل بجوارها حتى لحظاتها الأخيرة.

في 19 أكتوبر 1986، رحل عن عالمنا المخرج نيازي مصطفى، في ظروف غامضة ومثيرة، إذ عثر عليه مقتولا داخل غرفة نومه، مكبل اليدين من الخلف بحرفة، وتم قطع شريان يده بشفرة حادة، وقام قاتله بتكميم فمه بقطعة قماش لمنعه من الكلام.