الليلة.. الفنان محمد التاجي ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"

كتبت- منال الجيوشي

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان الكبير محمد التاجي، في حلقة جديدة من برنامج "واحد من الناس"

ويكشف التاجي خلال الحلقة أسرار وكواليس خاصة تذاع لأول مرة عن مسيرته الفنية، وأسباب تفكيره في الاعتزال، وعلاقته بالنجم الراحل نور الشريف، وأزمته مع الزعيم عادل امام بعد الأنباء التي ترددت عن رفضه دور بفيلم "عمارة يعقوبيان"

كما يكشف عن الأزمة التي تعرض لها بعد مسلسل "أبو العروسة"، كما يتحدث عن خلافه مع المنتج أحمد السبكي بفيلم سواق الهانم، وعن إصابته بالكورونا

يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم الإثنين على شاشة الحياة