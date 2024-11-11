إعلان

أحدث ظهور لـ روبي بإطلالة جريئة.. والجمهور يعلق (صورة)

11:30 ص الإثنين 11 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    روبي
  • عرض 6 صورة
    روبي
  • عرض 6 صورة
    روبي
  • عرض 6 صورة
    روبي 1
  • عرض 6 صورة
    المطربة روبي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة روبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا إطلالة جريئة بأحدث ظهور لها.

ونشرت روبي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر" ، "ده سكر يا ناس والله" ، "روبي العسل" ، "يا جماله" ، "أجمل امرأة" ، "فيه حلاوة كدة" ، "جميلة".

يذكر أن، آخر أعمال روبي السينمائية فيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمي، حاتم صلاح، لبلبة، أحمد فهيم، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان.

روبي

اقرأ أيضا:

أول تعليق من مصطفى كامل بشأن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى

كنزي دياب تُثير الجدل وتنشر صورة لوالدها ووالدتها زينة عاشور

روبي اطلالة روبي السوشيال ميديا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أول تعليق من محمد عادل إمام بعد خروج مسلسله من رمضان 2025

إعلان

إعلان

منها الأهلي ومصر.. سعر الدولار يتراجع في 8 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين
الجرام يخسر 85 جنيها.. سعر الذهب اليوم يواصل الهبوط بحلول تعاملات المساء