أحدث ظهور لـ روبي بإطلالة جريئة.. والجمهور يعلق (صورة)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة روبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا إطلالة جريئة بأحدث ظهور لها.

ونشرت روبي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر" ، "ده سكر يا ناس والله" ، "روبي العسل" ، "يا جماله" ، "أجمل امرأة" ، "فيه حلاوة كدة" ، "جميلة".

يذكر أن، آخر أعمال روبي السينمائية فيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمي، حاتم صلاح، لبلبة، أحمد فهيم، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان.

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