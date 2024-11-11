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أول تعليق من مصطفى كامل بشأن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى

11:07 ص الإثنين 11 نوفمبر 2024

مصطفى كامل

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كتب- هاني صابر:

طمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الجمهور على حالته الصحية بعد تداول أخبار عن احتجازه في المستشفى.

وقال كامل، في بيان صحفي، إنه عانى مؤخرا من نزلة شعبية أثرت على التنفس، الأمر الذي تطلب دخوله المستشفى والاطمئنان على حالته.

وأضاف، أنه حاليا يتواجد في منزله بعد خضوعه لجلسات أكسجين وتحاليل، موضحا: "كل الأمر استغرق 4 ساعات في المستشفى، والحمد لله على كل حال وكل اللي يجيبه ربنا كويس".

مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية نجوم الفن
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