تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان محيى إسماعيل

كتب - معتز عباس:

أعلن المخرج أشرف فايق، تحسن الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل بعد تعرضه لوعكة صحية، ألمت بها مؤخرًا.

وكتب أشرف فايق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عمي محيى إسماعيل بخير والحمد لله، وشكرا لكل من حضر أو اتصل أو حتى حاول الاتصال للاطمئنان، وسوف نخرج من المستشفى غداً بعد عمل بعض الفحوصات والأشعات".

وكان الفنان محيي إسماعيل تعرض لأزمة صحية الأيام الماضية، دخل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج بعد ساعات من احتفاله بعيد ميلاده في نادي نقابة المهن التمثيلية.

وأوضح المخرج أشرف فايق أن أزمته الصحية حدثت عقب الاحتفال بعيد ميلاده، حيث كان متواجد في نادي نقابة الممثلين رفقة عدد من الأصدقاء، وأنه أصيب بنزلة برد شديدة، و بعد ساعات من وصوله إلى المنزل شعر بارتفاع في درجات الحرارة، وتعب في المعدة، مما جعل أسرته تنقله إلى المستشفى ولا يزال يخضع للعلاج.

كما حرص المخرج أشرف فايق على توجيه الشكر للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان منير مكرم عضو النقابة عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان محيي إسماعيل كانت بالجزء الثاني من فيلم "الكنز: الحب والمصير" عام 2019.

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