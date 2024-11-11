هرم من أهرامات الفن.. أبطال مسرحية "إس إس هانم" يوجهون رسائل محبة إلى إسعاد يونس

كتب - معتز عباس:

وجه أبطال مسرحية "إس إس هانم" رسائل خاصة إلى الفنانة إسعاد يونس، بعد تعاونهم معها في العمل المسرحي.

وقال الفنان محمد ثروت، لبرنامج "عرب وود"، عبر موقع "انستجرام": "إسعاد يونس هرم من أهرامات الفن المصري"، وأضافت، الفنانة ميرنا جميل: "هي قدوتي في المسرح"، وعقب الفنان كريم عفيفي: "الوقفة قدام إسعاد يونس في حد ذاتها حاجة تفضلي".

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يذكر أن مسرحية "إس إس هانم" من بطولة إسعاد يونس، حجاج عبدالعظيم، كريم عفيفي، ميرنا جميل، ومحمد ثروت، ومن إنتاج حمادة إسماعيل، وتأليف نوران نصار، وإخراج خالد جلال، والتي عرضت على مسرح محمد العلي، في الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري.

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