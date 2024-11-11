حدث بالفن| وفاة فنان وأسعار تذاكر حفلة شيرين وانتقال نجل مطرب لنادي إسباني شهير

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ ".. أحمد العوضي يعلن عن مسابقة جديدة لمتابعيه، وفاة الفنان حمدي الرملي بعد صراع مع المرض، حكيم يعلن تعاقد نجله مع نادي أسباني شهير، بعد اتهامها بالسرقة.. مؤلفة "الهوى سلطان" متهمة بسرقة السيناريو، وفاة والدة الفنان أحمد محارب، تعرف على أسعار تذاكر حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت، وغيرها من الأخبار.