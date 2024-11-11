هنا الزاهد بمكياج هادئ وريم سامي كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

بإطلالة جريئة.. بسمة بوسيل في أحدث ظهور لها بفستان أبيض

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

عصام السقا

ظهر الفنان عصام السقا في إسطبل الخيول، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقى تفاعل جمهوره.

ريم سامي

شاركت الفنانة ريم سامي متابعيها، أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة على حسابها لخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

نادين نسيب نجيم

ظهرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، بإطلالة أنيقة ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ياسمين رحمي

ظهرت الفنانة ياسمين رحمي بإطلالة أنيقة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان باللون الأحمر.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس متابعيه، صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر داخل الجيم.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "X"، وعلقت صباح الخير".

إلهام صفي الدين

نشرت الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، صورًا جديدة لها عبر حسابها لخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت كاجوال وارتدت تي شيرت باللون الرصاصي و بنطلون جينز.

أحمد التهامي

نشر الفنان أحمد التهامي، صورة تجمعه بالنجم الإمارتي حسين الجسمي، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

تارا عماد

ظهرت الفنانة تارا عماد، بإطلالة أنيقة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.