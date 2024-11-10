مدير أعمال محمد منير يكشف لمصراوي حقيقة نقله مجدداً للمستشفى

كتب-مصطفى حمزة:

نفى أحمد البنداري من إدارة أعمال النجم محمد منير، صحة ما تردد عن تدهور حالته الصحية، وعودته مجددا إلى المستشفى.

البنداري، في تصريح خاص لمصراوي، قال: "الحمد لله حالة الكينج في تحسن مستمر".

وتابع: "محمد منير في منزله، و غير صحيح إطلاقا ما تردد عن تواجده أو نقله المستشفى، هي شائعات تصيب محبيه وعشاقه بالقلق ".

النجم محمد منير غادر المستشفى، الأسبوع الماضي، وعاد إلى منزله، بعد انتهاء الفحوصات الطبية التي خضع لها.

وشارك النجم محمد منير مؤخرا مع المطربة أنغام، بالغناء باحتفالية اتحاد القبائل العربية، في أول ظهور بعد عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا



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