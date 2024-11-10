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يسرا تعتذر عن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لهذا السبب

10:59 م الأحد 10 نوفمبر 2024

الفنانة يسرا

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كتب - معتز عباس:

اعتذرت الفنانة يسرا عن حضور حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الأربعاء، المقبل.

وكتبت يسرا، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "أعتذر بشدة عن عدم تمكني من حضور افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان بلدي الذي أفتخر به كثيراً".

وأكملت: "أعتذر لرئيس المهرجان الأستاذ العزيز حسين فهمي لعدم حضوري وأوعده بحضور حفل الختام لإني للأسف ارتبطت بحدث منذ 6 أشهر يتطلب حضوري ولم أتمكن من الاعتذار عنه".

وأتمت: "بالتوفيق للجميع ولكل من شارك في هذا الحدث الرائع".

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الدورة 45 ، الأربعاء المقبل، الموافق 13 نوفمبر، بدار الأوبرا المصرية، والذي يستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.

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