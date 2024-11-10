إعلان

رفقة صديقاتها.. أحدث ظهور لـ نرمين الفقي على البحر (صور)

09:59 م الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نرمين الفقي تستمتع بعطلتها
  • عرض 6 صورة
    نرمين الفقي مع صديقاتها
  • عرض 6 صورة
    نرمين الفقي مع صديقاتها
  • عرض 6 صورة
    نرمين الفقي على البحر
  • عرض 6 صورة
    نرمين الفقي على البحر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها برفقة صديقتها من أمام البحر.

ونشرت نرمين، صورًا مع صديقاتها بالقرب من البحر، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "من الأيام الجميلة وعدت بسرعة مع أصحابي الجمال جروب جميل جدا".

يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.

اقرأ أيضا..

"كله يجهز حاله".. أحمد العوضي يعلن عن مسابقة جديدة لمتابعيه في هذا الموعد

بشرى تنشر صورة مع شيرين رضا وتعلق: "أصدق ابتسامة.. حب غير مشروط مع شيكا"

نرمين الفقي السوشيال ميديا نرمين الفقي على البحر انستجرام نرمين الفقي مسلسل محارب دراما رمضان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث بالفن| وفاة فنان وأسعار تذاكر حفلة شيرين وانتقال نجل مطرب لنادي إسباني شهير

إعلان

إعلان

المركزي: التضخم الأساسي يتراجع إلى 24.4% بأكتوبر للمرة الثانية
موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"