رفقة صديقاتها.. أحدث ظهور لـ نرمين الفقي على البحر (صور)

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها برفقة صديقتها من أمام البحر.

ونشرت نرمين، صورًا مع صديقاتها بالقرب من البحر، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "من الأيام الجميلة وعدت بسرعة مع أصحابي الجمال جروب جميل جدا".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Nermineelfiky Official Page‎‏ (@‏‎nermine_elfeky‎‏)‎‏

يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.

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