"كله يجهز حاله".. أحمد العوضي يعلن عن مسابقة جديدة لمتابعيه في هذا الموعد

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان أحمد العوضي، عن مسابقة جديدة لمتابعيه على السوشيال ميديا، في هذا الموعد.

وكتب العوضي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أخواتي الغاليين، أخوات فهد البطل ، كله يجهز حاله هنروح على مسابقة بكره، مسابقة بيضاء شبه قلوبكم الحلوة، بكره الساعه ٣ العصر".

مسلسل "فهد البطل"، المقرر عرضه في رمضان 2025 بطولة أحمد العوضي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

وكانت آخر مشاركات الفنان أحمد العوضي بمسلسل "حق عرب" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وشاركه البطولة: رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، وليد فواز، كارولين عزمي، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

يذكر أن، أحمد العوضي سبق وأعلن عن مسابقات من نفس النوع، عبارة عن أسئلة يوجهها لجمهوره، ومن يستطيع الإجابة عليها بشكل صحيح يحصل على جوائز مادية، وقد لاقت هذه المسابقات إقبال وتفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا.

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