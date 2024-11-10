إعلان

"كله يجهز حاله".. أحمد العوضي يعلن عن مسابقة جديدة لمتابعيه في هذا الموعد

09:36 م الأحد 10 نوفمبر 2024

أحمد العوضي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان أحمد العوضي، عن مسابقة جديدة لمتابعيه على السوشيال ميديا، في هذا الموعد.

وكتب العوضي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أخواتي الغاليين، أخوات فهد البطل ، كله يجهز حاله هنروح على مسابقة بكره، مسابقة بيضاء شبه قلوبكم الحلوة، بكره الساعه ٣ العصر".

مسلسل "فهد البطل"، المقرر عرضه في رمضان 2025 بطولة أحمد العوضي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

وكانت آخر مشاركات الفنان أحمد العوضي بمسلسل "حق عرب" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وشاركه البطولة: رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، وليد فواز، كارولين عزمي، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

يذكر أن، أحمد العوضي سبق وأعلن عن مسابقات من نفس النوع، عبارة عن أسئلة يوجهها لجمهوره، ومن يستطيع الإجابة عليها بشكل صحيح يحصل على جوائز مادية، وقد لاقت هذه المسابقات إقبال وتفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا.

احمد العوضي فيسبوك

اقرأ أيضا..

بكلمات مؤثرة.. تامر حسني ينعى والدة الفنان أحمد مكي

مسرحية وفيلم.. أحمد حلمي يكشف عن أعماله الفنية المقبلة

أحمد العوضي مسابقة أحمد العوضي الجديدة السوشيال ميديا فهد البطل دراما رمضان 2025 مسلسل حق عرب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رفقة صديقاتها.. أحدث ظهور لـ نرمين الفقي على البحر (صور)

إعلان

إعلان

المركزي: التضخم الأساسي يتراجع إلى 24.4% بأكتوبر للمرة الثانية
موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"