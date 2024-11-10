بشرى تنشر صورة مع شيرين رضا وتعلق: "أصدق ابتسامة.. حب غير مشروط مع شيكا"

كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة بشرى صورة لها مع الفنانة شيرين رضا، على حسابها بموقع "انستجرام"، من حفلة غنائية لإحدى الشركات الكبرى.

وكتبت بشرى تعليقا على صورتها مع شيرين رضا: "أصدق ابتسامة حب غير مشروط مع شيكا، مين المخرج أو المنتج الشاطر اللي يقدر يوظفنا في عمل مع بعض؟".

وكانت أخر أعمال بشرى في السينما فيلم "أولاد حريم كريم"، وطرحت بشرى مؤخرا أغنية "بيني وبينك كلمة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد إبراهيم وألحان وتوزيع عبدالله هميم ورؤية فنية سيف عريبي.

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