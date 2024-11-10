إعلان

بشرى تنشر صورة مع شيرين رضا وتعلق: "أصدق ابتسامة.. حب غير مشروط مع شيكا"

09:18 م الأحد 10 نوفمبر 2024

الفنانة بشرى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة بشرى صورة لها مع الفنانة شيرين رضا، على حسابها بموقع "انستجرام"، من حفلة غنائية لإحدى الشركات الكبرى.

وكتبت بشرى تعليقا على صورتها مع شيرين رضا: "أصدق ابتسامة حب غير مشروط مع شيكا، مين المخرج أو المنتج الشاطر اللي يقدر يوظفنا في عمل مع بعض؟".

وكانت أخر أعمال بشرى في السينما فيلم "أولاد حريم كريم"، وطرحت بشرى مؤخرا أغنية "بيني وبينك كلمة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد إبراهيم وألحان وتوزيع عبدالله هميم ورؤية فنية سيف عريبي.

بشرى على انستجرام

اقرأ أيضا..

ممدوح عبدالعليم.. "رفيع بيه العزايزي" الذي تسبب الجيم في وفاته

مسرحية وفيلم.. أحمد حلمي يكشف عن أعماله الفنية المقبلة

بشرى شيرين رضا انستجرام بشرى بشرى وشيرين رضا فيلم أولاد حريم كريم أغنية بيني وبينك كلمة يوتيوب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"كله يجهز حاله".. أحمد العوضي يعلن عن مسابقة جديدة لمتابعيه في هذا الموعد

إعلان

إعلان

المركزي: التضخم الأساسي يتراجع إلى 24.4% بأكتوبر للمرة الثانية
موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"