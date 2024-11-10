بكلمات مؤثرة.. تامر حسني ينعى والدة الفنان أحمد مكي

كتب - معتز عباس:

حرص النجم تامر حسني على نعي والدة الفنان أحمد مكي التي رحلت عن عالمنا أمس السبت بعد صراع مع المرض.

ونشر تامر ستوري عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب: "الله يرحمها يا أحمد ويحسن إليها ويدخلها فسيح جناته.. راحت عند الكبير عند اللي أحن من الدنيا كلها عليها.. ربنا يصبرك يا حبيبي، أسألكم الدعاء لها بالرحمة والفاتحة".

وكشف الفنان أحمد مكي عن رحيل والدته اليوم السبت عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منها "فيسبوك" وكتب: "سبحان من له الدوام، توفيت اليوم الموافق 9/11/2024 أمي حورية محمد جمال الدين شاكر، ارجو منكم الدعاء لها، اللهم أغفر لها وأرحمها وعافها وأعف عنها، وأكرم نزلها، اللهم ابدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلا خيرًا من أهلها، وأدخلها الجنة برحمتك وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، يا أرحم الراحمين".

وأعلن الفنان تامر حسني عن انتهائه من تصوير أحدث أعماله السينمائية بعنوان "ري ستارت" الذي يتعاون خلاله مع مجموعة من النجوم، وهم هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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