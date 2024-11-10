ممدوح عبدالعليم.. "رفيع بيه العزايزي" الذي تسبب الجيم في وفاته

كتبت- منال الجيوشي

في ١٠ نوفمبر ١٩٥٦، ولد الفنان الكبير ممدوح عبدالعليم، أحد أشهر نجوم الدراما التليفزيونية في فترتي الثمانينات والتسعينات

بدأ ممدوح عبدالعليم مشواره الفني في الثالثة عشرة من عمره، إذ شارك في مسلسل "الجنة العذراء" عام ١٩٦٩، إلا أنه ابتعد عن الفن لفترة، وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

بعد تخرجه بسنوات استكمل مسيرته الفنية، ولم يعتمد ممدوح عبدالعليم طوال مشواره الفني على وسامته، بل كانت موهبته بمثابة جواز العبور لقلوب جمهوره

انتقاءه للأدوار وحرصه الشديد على تنوعها، جعل أعماله قليلة مقارنة بأبناء جيله، كما حرص على تقديم أنماطا كثيرة ومتنوعة

ممدوح عبدالعليم قدم في السينما أعمالا هامة، ففي الكوميديا لا ينسى أحد شخصية "رامي قشوع" التي قدمها ضمن أحداث فيلم "بطل من ورق"

وعلى الرغم من شهرته كأحد نجوم الدراما التلفزيونية، إلا أنه قدم للسينما أعمالا هامة أبرزها: "البريء"، "كتيبة الإعدام"، "العذراء والشعر الأبيض"، "الخادمة"، "الحرافيش"، "سمع هس" وغيرها

وفي التليفزيون قدم: "ليالي الحلمية"، "خالتي صفية والدير"، "جمهورية زفتى"، "الحب موتا"، "المصراوية"

وكانت شخصية "رفيع بيه العزايزي" التي قدمها ضمن أحداث مسلسل "الضوء الشارد" واحدة من أهم المحطات في مشواره الفني

الفنان الوسيم الذي عرف عنه ابتعاده عن المشاحنات والخلافات مع زملاءه في الوسط الفني، كان حريصا على الحفاظ على لياقته البدنية، للظهور بأفضل صورة على الشاشة

وفي ٥ يناير ٢٠١٦ رحل الفنان ممدوح عبدالعليم عن عالمنا في هدوء إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء ممارسة الرياضة داخل "الجيم" عن عمر يناهز ٥٩ عاما.