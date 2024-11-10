بإطلالة جريئة.. بسمة بوسيل في أحدث ظهور لها بفستان أبيض

شيرين رضا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. والجمهور يغازلها

بالصور.. أول تعليق من أحمد شيبة بعد حصوله على الإقامة الذهبية بالإمارات

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة بسمة بوسيل الأنظار، في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

كلمات أغنيتها الجديدة "قادرين يا حب" والمقرر طرحها قريبا.

ونشرت بسمة مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، معلنة كلمات أغنيتهاجديدة "قادرين يا حب" والمقرر طرحها قريبا، وكتبت: "قادرين يا حب نعدي بيك مسافات مانتفرقش.. على كل حال صدق اللي قال إيد واحدة ماتسقفش.. والحب يزرع ورد لو في في سككنا شوك مفروش.. والعزوة حضن يضمنا بنستقوى بيه مانخافش".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Bassma Boussil‎‏ (@‏‎bassmaboussel‎‏)‎‏

على جانب آخر طرحت بسمة بوسيل قبل أشهر أغنية"البدايات" وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وهي إنتاج تامر حسني.

اقرأ أيضا..

نسرين طافش تتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل" لهذا السبب

خالد جلال ينعى الفنان حمدي الرملي