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بإطلالة جريئة.. بسمة بوسيل في أحدث ظهور لها بفستان أبيض

07:59 م الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بسمة بوسيل بإطلالة جريئة
  • عرض 6 صورة
    بسمة بوسيل بإطلالة جريئة
  • عرض 6 صورة
    بسمة بوسيل بإطلالة جريئة
  • عرض 6 صورة
    بسمة بوسيل بإطلالة جريئة على انستجرام
  • عرض 6 صورة
    بسمة بوسيل
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كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة بسمة بوسيل الأنظار، في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

كلمات أغنيتها الجديدة "قادرين يا حب" والمقرر طرحها قريبا.

ونشرت بسمة مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، معلنة كلمات أغنيتهاجديدة "قادرين يا حب" والمقرر طرحها قريبا، وكتبت: "قادرين يا حب نعدي بيك مسافات مانتفرقش.. على كل حال صدق اللي قال إيد واحدة ماتسقفش.. والحب يزرع ورد لو في في سككنا شوك مفروش.. والعزوة حضن يضمنا بنستقوى بيه مانخافش".

على جانب آخر طرحت بسمة بوسيل قبل أشهر أغنية"البدايات" وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وهي إنتاج تامر حسني.

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بسمة بوسيل السوشيال ميديا أغنية قادرين يا حب انستجرام بسمة بوسيل أغنية البدايات يوتيوب
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