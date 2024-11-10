هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في هوليوود والجمهور يغازلها

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بإطلالة جريئة.. بسمة بوسيل في أحدث ظهور لها بفستان أبيض

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، في هوليوود بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

ونشرت هدى مجموعة صور، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة.

وتفاعل رواد انتسجرام، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "منجايه البلد"، "وجهة العالم"، "قلبي يا ناس"، "روح قلبي".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎هدى الإتربي-Hoda Eletreby‎‏ (@‏‎hodaeletreby‎‏)‎‏

كانت آخر مشاركات هدى الإتربي بمسلسل "العتاولة" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، زينة، نهى عابدين، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

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