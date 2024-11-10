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هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في هوليوود والجمهور يغازلها

06:58 م الأحد 10 نوفمبر 2024
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    هدى الإتربي في أحدث ظهور لها
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    هدى الإتربي تشارك متابعيها صور جديدة
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    هدى الاتربي على انستجرام
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، في هوليوود بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

ونشرت هدى مجموعة صور، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة.

وتفاعل رواد انتسجرام، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "منجايه البلد"، "وجهة العالم"، "قلبي يا ناس"، "روح قلبي".

كانت آخر مشاركات هدى الإتربي بمسلسل "العتاولة" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، زينة، نهى عابدين، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

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