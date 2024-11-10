بالصور.. أول تعليق من أحمد شيبة بعد حصوله على الإقامة الذهبية بالإمارات

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان أحمد شيبة حصوله على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية.

ونشر شيبة صورًا، لحظة استلامه تأشيرة الإقامة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": الحمدلله، وشكراً على الإقامة الذهبية".

يذكر أن عددا من الفنانين حصلوا مؤخرا على الإقامة الذهبية بالإمارات، وكان آخرهن رانيا يوسف وساندي التونسية، ونيرمين الفقي، المونتير عمرو عاكف، حمدي الميرغني، كريم فهمي، درة التونسية.

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