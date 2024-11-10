شيرين رضا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. والجمهور يغازلها
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
كتب - معتز عباس:
خطفت الفنانة شيرين رضا الأنظار، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، مرتدية فستان طويل باللون الأحمر.
ونشرت شيرين مجموعة صور، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أشعر بالجرأة والجمال وارتداء اللون الأحمر لمواجهة هذا العالم".
وتفاعل المتابعين مع شيرين رضا، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة جمال"، "روح حلوة وتتحب"، "قمر وعشقته يا ناس"، الجميلة عقلا وروحا"، "الأحمر أصبح كذلك.. مظهرك جميل"، "قمر 14 طلع بالنهار"، "قمرة القمرات".
عرض هذا المنشور على Instagram
وتشارك شيرين رضا في فيلم "وداعًا حمدي"، والذي يضم عدد من النجوم وهم بيومي فؤاد، شيرين رضا، إنجي المقدم، أحمد فهيم، إنتصار، وآخرين، تأليف السيد عبد النبي، إخراج محمود زهران.
فيديو قد يعجبك: