شيرين رضا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. والجمهور يغازلها

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بإطلالة جريئة.. بسمة بوسيل في أحدث ظهور لها بفستان أبيض

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة شيرين رضا الأنظار، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، مرتدية فستان طويل باللون الأحمر.

ونشرت شيرين مجموعة صور، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أشعر بالجرأة والجمال وارتداء اللون الأحمر لمواجهة هذا العالم".

وتفاعل المتابعين مع شيرين رضا، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة جمال"، "روح حلوة وتتحب"، "قمر وعشقته يا ناس"، الجميلة عقلا وروحا"، "الأحمر أصبح كذلك.. مظهرك جميل"، "قمر 14 طلع بالنهار"، "قمرة القمرات".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Shereen Reda‎‏ (@‏‎shereenredaofficial‎‏)‎‏

وتشارك شيرين رضا في فيلم "وداعًا حمدي"، والذي يضم عدد من النجوم وهم بيومي فؤاد، شيرين رضا، إنجي المقدم، أحمد فهيم، إنتصار، وآخرين، تأليف السيد عبد النبي، إخراج محمود زهران.