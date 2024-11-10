إلهام صفي الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة الشابة إلهام صفي الدين الأنظار إليها، من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت إلهام الصور من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال، ارتدت فيها تيشرت، وبنطال جينز، وعلقت على الصور: "السحر يجذب السحر".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "جميلة أوي، في الكاجوال أحلى، قمراية، أروع عيون، جميلة، جمال مفيش بعد كده".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام صفي الدين فيلم "عنب"، بطولة أيتن عامر إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، مع عدد من ضيوف الشرف منهم، محمد رضوان، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبوليلة، عن قصة أمين جمال ومحمد محرز وهو تأليف أحمد سالم ويوسف سالم، إخراج أحمد نور.

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