"بيسموه غزال الملعب".. حكيم يعلن تعاقد نجله مع نادي أسباني شهير

كتب-مصطفى حمزة:

كشف المطرب حكيم، عن انتقال نجله عمر، إلى صفوف نادي أسباني شهير، للانضمام إلى فريق كرة القدم.

المطرب حكيم، نشر مقطع فيديو، عن نجله، وكتب: "مين موجود معايا دلوقتي يقول للكابتن عمر حكيم مبروك وقع مع نادي أسباني بعد ما كان بيلعب في سويسرا".

وتابع حكيم: "وهناك بيسموه غزال الملعب، ألف مبروك يا غزال ربنا يوفقك".

وظهر نجل المطرب في مقطع الفيديو، وهو يوقع التعاقد، ويرتدي قميص فريق ديبورتيفو إلدينزي، الذي يعد من الفرق الشهيرة في أسبانيا، رغم تواجده حاليا في الدرجة الثانية.

المطرب حكيم أحيا مؤخرا، حفل خاص بإحدى شركات الكمبيوتر، بعد أيام من انتشار شائعة القبض عليه في الإمارات، بدعوى حيازة مواد مخدرة، وهو ما نفاه مدير أعماله حسين حكيم، في تصريح خاص لمصراوي.