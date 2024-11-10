إلهام شاهين من حفل تكريم محمود حميدة في نيويورك

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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها، صورًا من ندوة تكريم الفنان محمود حميدة، من قبل المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، الذي يقام بمدينة نيويورك الأمريكية بحضور نخبة من نجوم وصناع السينما المصرية.

ونشرت إلهام صورا من خلال حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "ندوة للنجم محمود حميدة الذي تم تكريمه في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، وقد قمت بإدارة الندوة بصفتي الرئيسة الشرفية لهذه الدورة".

وكُرم الفنان الكبير محمود حميدة مؤخرًا بجائزة "الإنجاز الإبداعي" في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، تقديرًا لمسيرته الفنية الاستثنائية.

وينتظر الفنان محمود حميدة عرض أحدث أعماله هذا العام بعنوان "موعد مع الماضي"، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حول يحيى الذي فقد أخته نادية، يتم اتهامه بقتلها زورًا ويقضي عقوبة السجن بدلًا من الجاني الحقيقي، ويشارك ببطولة المسلسل كل من آسر ياسين، شريف سلامة، صبا مبارك، ركين سعد، شيرين رضا، تأليف محمد المصري، إخراج سدير مسعود.

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