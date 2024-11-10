وفاة والدة الفنان أحمد محارب.. تعرف على موعد ومكان العزاء

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان أحمد محارب الشهير بـ "دوجلاس"، وفاة والدته اليوم الأحد.

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "توفيت الآن إلى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة والدفنة في مقابر العائلة "مقابر كفر فاروق" بعين شمس شارع إبراهيم عبد الرازق".

وأضاف: "ادعولها بالرحمة والعفو والمغفرة، صلاة الجنازة عقب صلاة العشاء بمسجد فاطمة الزهراء".

يذكر أن، أحمد محارب شارك في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "أشغال شقة" من بطولة هشام ماجد، شيرين، سلوى محمد على، مصطفى غريب، وآخرين، وإخراج خالد دياب.

