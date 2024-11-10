إعلان

نسرين طافش تتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل" لهذا السبب

04:28 م الأحد 10 نوفمبر 2024

نسرين طافش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة نسرين طافش تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك عقب مشاركتها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت نسرين، صورا وفيديو ترقص فيه، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلاله الأنظار، كما أعلنت بصورة نشرتها عبر نفس التطبيق من كواليس فيلم "الدشاش" بدء تصوير أولى مشاهدها.

نسرين ظهرت مؤخرًا مع الفنانة مايا دياب والفنان حسن الرداد والفنان مصطفى قمر، بحفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين، وجاءت بعض تعليقات الجمهور على إطلالتها، كالتالي: "ملكة الأنوثة" ، "جمالك" ، "قمراية" ، "الجمال" ، "ما شاء الله"، "ملكة جمال العالم"، "أجمل النساء"، "سكر".

جدير بالذكر أن أخر أعمال نسرين طافش كان فيلم "بنقدر ظروفك" وشاركها بطولته الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة مي سليم.

اقرأ أيضًا:

جعيدي في "الكبير أوي" أشهر شخصياته.. 7 معلومات عن الراحل حمدي الرملي

هنادي مهنا تنعى الفنان حمدي الرملي

إيرادات السبت.. "الهوى سلطان" يحافظ على الصدارة و"وداعا حمدي" بالمركز الثاني

أيمن بهجت قمر مع منة شلبي: "الناس تقرا سيناريو بمكتب لكن في مستشفى جديدة"

نسرين طافش تريند جوجل جلسة تصوير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وفاة والدة الفنان أحمد محارب.. تعرف على موعد ومكان العزاء

إعلان

إعلان

المركزي: التضخم الأساسي يتراجع إلى 24.4% بأكتوبر للمرة الثانية
موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"