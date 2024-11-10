نسرين طافش تتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل" لهذا السبب

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة نسرين طافش تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك عقب مشاركتها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت نسرين، صورا وفيديو ترقص فيه، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلاله الأنظار، كما أعلنت بصورة نشرتها عبر نفس التطبيق من كواليس فيلم "الدشاش" بدء تصوير أولى مشاهدها.

نسرين ظهرت مؤخرًا مع الفنانة مايا دياب والفنان حسن الرداد والفنان مصطفى قمر، بحفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين، وجاءت بعض تعليقات الجمهور على إطلالتها، كالتالي: "ملكة الأنوثة" ، "جمالك" ، "قمراية" ، "الجمال" ، "ما شاء الله"، "ملكة جمال العالم"، "أجمل النساء"، "سكر".

جدير بالذكر أن أخر أعمال نسرين طافش كان فيلم "بنقدر ظروفك" وشاركها بطولته الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة مي سليم.

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