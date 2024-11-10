خالد جلال ينعى الفنان حمدي الرملي

كتبت- منال الجيوشي

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، الفنان حمدي الرملي، الذي رحل عن عالمنا اليوم

وكتب المخرج خالد جلال: "العزيز حمدي الرملي في ذمة الله، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته يا حمدي، في جنة الرحمن بإذن الله"

ورحل الفنان حمدي الرملي عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض، وكان آخر أعماله مسلسل "فراولة"، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقي، وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، توني ماهر.